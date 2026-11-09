Ankara'da 4 yıllık cezaevi firarisi babasının kafesinde yakalandı

4 yıllık cezaevi firarisi babasının kafesinde yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından aranan A.A'nın Akyurt ilçesinde bulunduğu belirlendi.
Kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı
Yaklaşık 100 suç kaydı bulunan hükümlünün zaman zaman babasının işlettiği kafeye gittiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. A.A, kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.
37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
2022 yılından bu yana cezaevi firarisi olduğu öğrenilen A.A'nın, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
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