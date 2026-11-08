Hatay'da zabıta denetiminde tarihi geçmiş kahveler ele geçirildi

Hatay'da tarihi geçmiş kahveler satışa sunuldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, gıda toptancısında denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde satış için raflarda bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri incelendi.
Kahveler imha edildi, işletmeye ceza uygulandı
Denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edilirken, işletmeye cezai işlem uygulandı.
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