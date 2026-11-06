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22:20, 06/11/2026, Cuma

Halı sahada tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir şahıs kavgaya katılmak için tabancayla sahaya daldı

Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvası maçında ikili mücadele sonrası çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Karşılaşmayı izleyenlerin de dahil olduğu ve halı sahanın sosyal medya hesabındaki canlı yayına yansıyan kavgada, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü.

Ankara'da amatör futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen halı saha turnuvasında dün akşam saatlerinde akılalmaz anlar yaşandı. Karşılaşma sırasında iki oyuncu arasında ikili mücadele sonrasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı.

Diğer oyuncuların da olaya müdahil olmasıyla gerginlik hızla tırmandı ve tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. İki takımın futbolcuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken halı sahada büyük bir arbede meydana geldi. Karşılaşmayı saha kenarından izleyen bazı kişilerin de saha içerisine girerek kavgaya dahil olması arbedenin boyutunu daha da büyüttü.

TABANCASINI ÇIKARIP SAHAYA GİRDİ

Tesisin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan karşılaşmada yaşanan dehşet anları saniye saniye kayda geçti. Görüntülerde, arbedenin ve kavganın en hararetli olduğu anlarda bir kişinin elinde tabanca ile sahaya girdiği ve kavganın ortasında ilerlediği görüldü. Şahsın devamında ise tabancasını beline koyup cüzdanından kimlik gösterdiği de dikkatlerden kaçmadı. Polis veya asker olduğu iddiasında bulunan vatandaşlar şahsın devlet göreviyle bu hareketleri yapmasına yoğun tepki gösterdi.

Başlıklar :AnkaraHalı sahakavga
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