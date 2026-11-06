Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürülmesine neden olan biçerdöver İzmir'de ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın arkasındaki kan donduran detaylar ve cinayetlerin çıkış nedeni gün yüzüne çıktı. Güvenlik güçlerince yakalanan 28 yaşındaki katil zanlısı Arif Sefa Özdemir’in jandarmadaki ifadesi, vahşetin boyutunu ve ardındaki borç kavgasını ortaya koydu.

11 BİN EURO BORÇ TARTIŞMASI İNFAZA DÖNDÜ

Zanlı Arif Sefa Özdemir ifadesinde, geçen yıl 40 bin Euro karşılığında satın aldığı biçerdöverin İzmir ve Manisa çevresinde çalışırken tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Biçerdöveri aldığı Ahmet Uzel ile borç konusunda anlaşmazlık yaşadığını anlatan Özdemir, Uzel'in kendisinden kalan 11 bin Euro'yu istemesi, kendisinin ise borcun 4 bin Euro olduğunu savunması üzerine telefonda küfürleşip kavga ettiklerini söyledi.

Olay günü ödeme yapma bahanesiyle Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet eden Özdemir, Uzel ve yanındaki Bekir ile Noman Toprak'ı Ayazini köyü çıkışında pompalı tüfekle vurarak katlettiğini, ardından kaçmak ve araçlarını gasp etmek amacıyla güzergahındaki diğer insanları hedef aldığını itiraf etti.

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SALDIRININ SEBEBİ İZMİR'DE BULUNDU

Cinayetlerin çıkış noktası olan ağır hasarlı biçerdöver ise İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde ortaya çıktı. Geçen haziran ayında tarlada çıkan yangında küle dönen makinenin atıl halde beklediği görüldü. Katil zanlısının olaydan bir gün önce kendisini aradığını belirten Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan, zanlının helallik istediğini dile getirdi.

Muhtar Kavlagan, "Arif Sefa çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et' dedi. Gece haberlerde ismini duyunca 'eyvah, bizim biçerci bu' dedim. Biçerdöveri yandığında köylü ve esnaf olarak kendisi için 50 bin liraya yakın yardım parası toplamıştık" diye konuştu.

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise "Tarlamız da mahsulümüz de yandı ama zamanında acıyıp şikayetçi olmadık, üstüne yardım topladık. Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum" diyerek yaşanan katliama tepki gösterdi. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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