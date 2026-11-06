Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgana denk gelen vatandaş anlattı: El salladı bana ben durmadım

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde yaşanan silahlı saldırılar Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Farklı noktalarda pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Yaşananların ardından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, saldırı zanlısıyla karşılaştığını söyleyen bir vatandaşın sözleri de gündeme geldi.
'EL SALLADI BANA, BEN DURMADIM’
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Saldırıların ardından Afyonkarahisar'dan kaçan zanlı, Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.
Hayatını kaybedenler arasında İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan iki öğretmenin de bulunduğu öğrenildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
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