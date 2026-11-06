Fatih'te tehlikeli yolculuk: Scooterla sol şeritte ilerledi

Bilal Erdoğan TVNET ekranlarında en büyük hobilerini açıkladı
Albayrak Medya, Türkiye İlahiyatçılar Derneği (TÜİD) ve MİM Akademi iş birliğiyle düzenlenen 3. Medya ve Dijital Habercilik Akademisi'nin lansman programı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda Erdoğan, 'hobileriniz nelerdir?' sorusunu yanıtladı. TVNET ekranlarında yayınlanan programda Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Yemek yapmayı, araba kullanmayı, ailemle vakit geçirmeyi, gezmeyi severim. Bunlar gitgide daha az vakit ayırabildiğim şeyler halinde geldi. Düzenli spor yapabilmek isterim hala uğraşıyorum"
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