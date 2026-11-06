A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU ŞÖYLE:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da Belçika ile evinde, 15 Kasım'da da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın henüz puanı yok
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor.
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