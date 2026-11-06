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Sergen Yalçın A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

14:23, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:28, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu duyurdu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU ŞÖYLE:

Kaleci:
Uğurcan Çakır, Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen.
Defans:
Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Ahmetcan Kaplan.
Orta Saha:
Arda Güler, Yunus Akgün, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Aral Şimşir.
Forvet:
Deniz Gül, Enes Ünal.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da Belçika ile evinde, 15 Kasım'da da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın henüz puanı yok

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor.

Başlıklar :A Milli Futbol TakımıSergen YalçınTürkiye
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Sergen Yalçın A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
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