Alman futbolcudan Fenerbahçeli yıldız için Messi benzetmesi! "Maçın kaderini değiştiriyor"

Sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki maestro oyuncusu için eski takım arkadaşından havada uçuşan övgüler geldi.
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası N'Golo Kante, eski takım arkadaşı Timo Werner'den övgü dolu sözler aldı. Alman futbolcu, Fransız yıldızın sahadaki etkisini Lionel Messi ile kıyaslayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi"
The Late Run programına konuk olan Timo Werner, Chelsea'de birlikte forma giydiği N'Golo Kante ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fransız orta saha oyuncusuyla aynı takımda oynamanın kendisi için ayrıcalık olduğunu belirten Werner, Kante'nin sahadaki etkisini şu sözlerle anlattı:
"N'Golo Kante ile oynamak sahada 12. oyuncuya sahip olmak gibiydi. Messi nasıl maçın kaderini değiştiriyorsa, o da bunu oyunun farklı bir alanında yapıyordu."
Kante'nin savunma katkısına dikkat çekti
Kante'nin özellikle savunmadaki etkinliğine vurgu yapan Alman futbolcu, Fransız yıldızın takım arkadaşlarına büyük güven verdiğini ifade etti.
Werner, "Tüm takıma savunmada fazladan bir oyuncusu varmış hissi veren birine sahip olmak inanılmaz bir olay." dedi.
Chelsea'de birlikte Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar
Timo Werner ile N'Golo Kante, Chelsea forması altında 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İki futbolcu, İngiliz ekibinin Manchester City'yi finalde 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı kadroda birlikte görev yaptı.
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