Galatasaray'da Amed maçı öncesi tek eksik

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Abdülkerim forma giyemeyecek
Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle yarınki maçta süre alamayacak. Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç ceza verdiği Abdülkerim, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla cezasını dolduracak.
Üç oyuncu sarı kart sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri halinde 12. haftadaki Samsunspor karşılaşmasına çıkamayacak.
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