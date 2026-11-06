Milli Takım'a çağrılmayan Fenerbahçeli yıldızdan olay sosyal medya paylaşımı: Tepkisini böyle gösterdi!

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almayan Fenerbahçeli Mert Müldür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcunun milli takım formasıyla verdiği siyah-beyaz poz, kadroya alınmamasına tepki olarak yorumlandı.

Mert Müldür'den manidar paylaşım

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, açıklanan listede kendisine yer bulamadı.

Kadroda bulunmayan 27 yaşındaki futbolcu, gelişmenin ardından Instagram hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Siyah-beyaz filtreli karede milli takım formasını giyen Mert Müldür, sırtında 18 numaralı formasıyla tünelde yürürken görülüyor.

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Milli futbolcunun bu paylaşımı, aday kadroya davet edilmemesine yönelik bir tepki olarak değerlendirildi ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den başka isimler de kadroda yok

Mert Müldür'ün yanı sıra Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci de aday kadroya çağrılmayan isimler arasında yer aldı. Kaleci Altay Bayındır da açıklanan listede bulunmadı.

Millilerin rakipleri Belçika ve Fransa

A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. İki karşılaşma öncesinde açıklanan aday kadroda Mert Müldür'ün yer almaması gündem oldu.

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