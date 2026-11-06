Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Yeni sözleşme imzalamıştı, takıma veda ediyor!

Sezon başında kadro dışı planlamaları kapsamında kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki stoperin geleceğinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın sezon başında Gençlerbirliği'ne kiraladığı Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Başkent ekibi, 24 yaşındaki stoperi kadrosunda tutmak için harekete geçerken sarı-kırmızılı kulübe bonservis teklifini iletti.
Gençlerbirliği'nden Metehan Baltacı hamlesi
Futbola 2017 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Metehan Baltacı, 2021-2022 sezonunun başında sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerinin sonraki dönemlerinde İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'a kiralanan genç savunmacı, sezon başında ise Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu.
24 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan başkent temsilcisi, devre arasında transferi kalıcı hale getirmek için harekete geçti.
Ajansspor'un haberine göre Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray'a sözlü teklifini iletti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
Galatasaray sözleşmesini yeni uzatmıştı
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Gençlerbirliği'ne kiralandığı dönemde oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti.
24 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılı kulüple 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Gençlerbirliği'nin bonservis hamlesinin ardından Galatasaray'ın nasıl bir karar vereceği bekleniyor.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı
Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. İlk duruşmada, 105 gün sonra tahliye edilen futbolcu hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Baltacı'nın söz konusu cezası 7 Ağustos'ta sona ermişti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.