06/11/2026, Cuma10:16
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
63

Bildirimler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı06 Kasım 2026 10:06 CumaSON DAKİKA
Ermenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilir06 Kasım 2026 09:45 CumaSON DAKİKA
Saldırganın komşusu anlattı: 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili yeni detaylar06 Kasım 2026 09:29 CumaSON DAKİKA
Depoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkat06 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı06 Kasım 2026 08:47 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıErmenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilirDepoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkatSarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındıFatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı

Batrakov'un menajerinden ayrılık sinyali! O sözleri dikkat çekti

09:48, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:09, 06/11/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

Galatasaray'da son dönemlerde performansıyla dikkat çeken Rus yıldız Aleksey Batrakov'un menajerinden, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan ve 4 gole ulaşan Aleksey Batrakov şimdiden transfer döneminin en flaş ismi oldu. Batrakov'un performansı Avrupa devleriyle anılmaya başlanırken, İngiltere basını da İngiliz kulüplerinin 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmeye başladığını yazdı.

Menajerinden ayrılık sinyali

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınına verdiği röportajda Batrakov'un Avrupa'ya transferinin önünde bir engel kalmadığını söyledi.

Kuzmichev, "En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Rus menajer sözlerini, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı." ifadeleri ile tamamladı.


Spor
Geleli daha 3 ay oldu! Batrakov için örneği olmayan karar
Spor
Okan Buruk'tan ters köşe karar! Amed maçına bu 11'le çıkacak

Başlıklar :GalatasarayAleksey BatrakovTransfer
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Batrakov'un menajerinden ayrılık sinyali! O sözleri dikkat çekti
Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet