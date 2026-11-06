Batrakov'un menajerinden ayrılık sinyali! O sözleri dikkat çekti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan ve 4 gole ulaşan Aleksey Batrakov şimdiden transfer döneminin en flaş ismi oldu. Batrakov'un performansı Avrupa devleriyle anılmaya başlanırken, İngiltere basını da İngiliz kulüplerinin 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmeye başladığını yazdı.

Menajerinden ayrılık sinyali

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus basınına verdiği röportajda Batrakov'un Avrupa'ya transferinin önünde bir engel kalmadığını söyledi.

Kuzmichev, "En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu açık ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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Rus menajer sözlerini, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri kolaylaştırdı." ifadeleri ile tamamladı.

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