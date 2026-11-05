Okan Buruk'tan ters köşe karar! Amed maçına bu 11'le çıkacak
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini netleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 deviren Galatasaray, gözünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı takipçisi Amed SF'yi yenerek, milli maç arasına moralli girmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
Abdülkerim'in yerine Singo
Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı Galatasaray’da savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs görev yapacak. Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper tandemi Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'dan oluşacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisinin önünde son maçların formda oyuncusunu Aleksey Batrakov forma giyecek.
Rafael Leao sürprizi
Sarı-kırmızılılarda hücum hattının sağında Yunus Akgün'ün, solunda Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'nun şans bulması bekleniyor. Galatasaray'da ileri uçta Victor Osimhen yer alacak.