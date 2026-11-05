UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Lens sahasında Como’yu konuk etti. Bollaert-Delelis Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Como; 7 ve 32’nci dakikalarda Douvikas ile 40’ıncı dakikada Paz’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci yarıda da rakibine büyük üstünlük kurdu. 47’nci dakikada Cunha, 53’üncü dakikada Kempf ve 57’nci dakikada Douvikas’ın golleriyle skor 6-0’a geldi. Konuk ekip 62’nci dakikada Liberali, 69’uncu dakikada Baturina ve 90+1’inci dakikada Papaccioli’nin golleriyle farka koştu. Lens’in mücadeledeki tek golü ise 65’inci dakikada Aguilar’dan geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 9 GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Cesc Fabregas ve öğrencileri, 8 gollük farka ulaşan üçüncü takım olurken aynı zamanda bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol kaydeden ikinci takım olma başarısı da yakaladı.

92-93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen Kupa 1’de daha önce Bayern Münih, Dinamo Zagreb’i 9-2 mağlup etmişti. Como ayrıca en farklı deplasman galibiyeti alan takım oldu.

Lens - Como maç özeti izle

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