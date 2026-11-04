Fenerbahçe Liverpool'u yendi! UEFA ülke puanı güncellendi
22:45, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:51, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Liverpool ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 3-2 yendi. Bu mücadelenin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray da sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yenmişti.
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. İşte son durum:
1- İngiltere | 106.685 puan
2- İtalya | 91.017 puan
3- İspanya | 86.368 puan
4- Almanya | 84.259 puan
5- Fransa | 71.582 puan
6- Portekiz | 67.750 puan
7- Belçika | 62.450 puan
8- Hollanda | 55.395 puan
9- Türkiye | 53.075 puan
10- Yunanistan | 46.812 puan
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