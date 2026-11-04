Leipzig - Manchester City CANLI TABİİ SPOR İZLE || RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?
22:04, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Leipzig - Manchester City canlı...
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. RB Leipzig - Manchester City maçı canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City ve Leipzig bu akşam saat 23.00’de kozlarını paylaşacak. Leipzig - Manchester City maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR
LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI ANLATIM
Leipzig - Manchester City maçının canlı anlatımı için
LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
Leipzig - Manchester City maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :LeipzigManchester CityŞampiyonlar Ligi