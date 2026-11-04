Leipzig - Manchester City CANLI TABİİ SPOR İZLE || RB Leipzig maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City ve Leipzig bu akşam saat 23.00’de kozlarını paylaşacak. Leipzig - Manchester City maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI ANLATIM

Leipzig - Manchester City maçının canlı anlatımı için TIKLAYIN.

LEİPZİG - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

Leipzig - Manchester City maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

Spor

Fenerbahçeli taraftar İsmail Kartal’ın istifası sonrası öyle bir şey yaptı ki… O anlar sosyal medyada gündem oldu

Spor

İspanya'da günün en çok konuşulan olayı! Arda Güler ile hakem arasındaki diyalog kameralara böyle yansıdı

Spor

Galatasaray’ın istediği Ermedin Demirovic’ten maç sonu olay itiraf: ‘Daha önce yaşamadığım bir şeydi’