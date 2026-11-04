Galatasaray’ın istediği Ermedin Demirovic’ten maç sonu olay itiraf: ‘Daha önce yaşamadığım bir şeydi’
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Alman ekibinde forma giyen Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'daki futbol atmosferine dikkat çekti.
"Daha önce yaşamadığım bir atmosferdi"
Türkiye'de ilk kez sahaya çıktığını belirten Demirovic, Galatasaray taraftarının desteğinden etkilendiğini söyledi. Mücadelenin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, mağlubiyete rağmen yollarına devam edeceklerini ifade etti.
Ermedin Demirovic, maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak çok özel bir maçtı. Türkiye'de ilk kez oynadım ve atmosfer gerçekten daha önce yaşamadığım bir şeydi. O tür bir gürültü, o tür bir destek...
Yine de bu bizim kazanmak istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Ne yazık ki işler yolunda gitmedi ama yolumuza devam edeceğiz."
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıştı
Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in adı daha önce Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunduğu öne sürülen golcü oyuncunun, Galatasaray karşısında yaşadığı atmosferle ilgili sözleri dikkat çekti.