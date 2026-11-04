Stuttgart maçında Lucas Torreira'yı çıldırtan Galatasaraylı (VİDEO)
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray'da Lucas Torreira'nın maç içinde kulüp doktoru Yener İnce'yle yaşadığı tartışma dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Maçın önüne geçen anlardan biri de Lucas Torreira ile kulüp doktoru Yener İnce arasında yaşandı. Uruguaylı futbolcunun, karşılaşma sırasında yaşanan bir sakatlık nedeniyle İnce'ye gösterdiği tepki dikkat çekti.
Karşılaşmada Batrakov'un sakatlandığı pozisyonda kulüp doktoru Yener İnce'nin saha içerisindeki tedaviye geç geldi. Bu duruma tepki gösteren Lucas Torreira, Yener İnce'ye sert ifadelerle çıkıştı.
İŞTE O AN
Uruguaylı orta saha oyuncusu, daha sonra yedek kulübesine gelerek tepkisini sürdürdü. Torreira ile Yener İnce arasında yaşanan gerginlik, tribünlerden bir taraftarın kamerasına yansıdı.Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından gündem olan görüntüler, sosyal medyada da dikkat çekti.