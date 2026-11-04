Stuttgart maçında Lucas Torreira'yı çıldırtan Galatasaraylı (VİDEO)

İŞTE O AN

Uruguaylı orta saha oyuncusu, daha sonra yedek kulübesine gelerek tepkisini sürdürdü. Torreira ile Yener İnce arasında yaşanan gerginlik, tribünlerden bir taraftarın kamerasına yansıdı.Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından gündem olan görüntüler, sosyal medyada da dikkat çekti.