Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ayrılığı: Efsane isim göreve geliyor

Fenerbahçe'de futbol yapılanmasına yönelik çalışmalar sürerken sarı-lacivertli kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve bu göreve getirilecek ismin de belli olduğu iddia edildi.