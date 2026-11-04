Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ayrılığı: Efsane isim göreve geliyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından futbol yapılanmasında da değişim hazırlığı başladı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı öne sürülürken, yerine getirilecek isimle anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe'de futbol yapılanmasına yönelik çalışmalar sürerken sarı-lacivertli kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve bu göreve getirilecek ismin de belli olduğu iddia edildi.
VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 45 yaşındaki Volkan Demirel'i yeniden sarı-lacivertli kulübün bünyesine kazandırmak istediği belirtildi. Sporx'te yer alan habere göre, tarafların Demirel'in futbol yapılanmasında görev alması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Fenerbahçe yönetiminin, eski milli kaleciye futbol yapılanmasında önemli sorumluluklar vermeyi planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacak.