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Stuttgartlı yıldızdan Galatasaray itirafı: “Sadece orada oynarım”

Stuttgartlı yıldızdan Galatasaray itirafı: “Sadece orada oynarım”

09:30, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:36, 04/11/2026, Çarşamba
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Stuttgartlı yıldızdan Galatasaray itirafı: “Sadece orada oynarım”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Alman ekibinin yıldızından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Karşılaşmanın ardından Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Faslı futbolcu, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını verdi. "Seni Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevapladı.

Faslı futbolcu, "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını verdi. "Seni Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevapladı.

22 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın ardından HT Spor'a yaptığı değerlendirmeler şöyle:


"Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik.


Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum. Dediğim gibi, bugün kötü oynamadık ama maçı kazanmak için yakaladıklarımızı bitirmede daha etkili olmalıydık.


Geçen yaz Galatasaray'dan bir teklif aldığımı sadece Allah bilir. Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur. İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım."

22 yaşındaki futbolcunun karşılaşmanın ardından HT Spor'a yaptığı değerlendirmeler şöyle:"Zor bir maçtı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama son vuruşlarda daha bitirici olmalıydık. O zaman bugün kazanmayı hak edebilirdik.Bence sahada gösterdiğimiz mücadeleden gurur duyabiliriz. Ama bu tür maçları kazanmak için biraz daha fazlası gerekiyor. Galatasaray uzun paslarda pek etkili olamadı çünkü buna uygun oyuncularımız var ve biz de mücadele edebiliyoruz. Bu yüzden bizi çok etkilediğini sanmıyorum. Dediğim gibi, bugün kötü oynamadık ama maçı kazanmak için yakaladıklarımızı bitirmede daha etkili olmalıydık.Geçen yaz Galatasaray'dan bir teklif aldığımı sadece Allah bilir. Osimhen dünya çapında, üst düzey bir forvet. Bence burada Galatasaray'da harika işler çıkarıyor. Umarım kupalar ve şampiyonluklar kazanmanızda size yardımcı olur. İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım."
Başlıklar :Şampiyonlar LigiGalatasarayStuttgartBilal El Khannouss
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