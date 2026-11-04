Barcelona evinde rakibine acımadı: Lamine Yamal ve Raphinha şov yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, evinde Aston Villa'yı 3-0 yendi. Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lamine Yamal ile 52 ve 64. dakikalarda Raphinha kaydetti. Barcelona - Aston Villa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Barcelona, Camp Nou'da oynanan mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibine üç puanı getiren golleri Lamine Yamal ve Raphinha kaydetti.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında etkili bir performans sergiledi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti.
İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Barcelona, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tuttu. Raphinha, 52. dakikada farkı ikiye çıkarırken 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 3-0.
Barcelona ve Aston Villa'nın puan durumu
Bu sonuçla Hansi Flick'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki puanını 9'a yükseltti. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise 9 puanda kaldı.
Barcelona ve Aston Villa'nın sıradaki maçları
Barcelona, Devler Ligi'nin sonraki haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise bir sonraki sınavında temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.