Galatasaraylıları heyecanlandıran haber: Batrakov yerli statüsünde oynayabilir!
Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılabileceği iddiası futbol gündeminde dikkat çekti. Rus gazeteci Ivan Karpov'un gündeme taşıdığı senaryonun gerçekleşmesi halinde Aleksei Batrakov Galatasaray'da yerli statüsünde forma giyebilecek.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Rusya'da, sporcuların uluslararası yaptırımlardan etkilenmesini azaltmak amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılım ihtimali tartışılıyor.
Bu tartışmanın temelinde, Türkiye'de 2023-2024 sezonunda uygulanan Türk devletlerinden futbolculara yönelik yerli statüsü düzenlemesinin yeniden gündeme gelebileceği ihtimali bulunuyor.
Söz konusu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesi ve Rusya'nın da bu kapsamda değerlendirilmesi halinde Rus futbolcuların Süper Lig'e transferlerinde önemli bir avantaj elde edebileceği öne sürülüyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde özellikle Rus futbolunun dikkat çeken isimlerinden Aleksei Batrakov ve Matvey Kislyak'ın Süper Lig'deki statüleri açısından yeni bir dönem başlayabilir.
Batrakov'un yerli statüsünde forma giyebilmesi, Kislyak'ın ise yabancı oyuncu kontenjanına takılmadan Türk kulüplerine transfer olabilmesi ihtimaller arasında gösteriliyor.
Ancak bunun gerçekleşmesi için yalnızca Rusya'nın teşkilatla ilişkilerinin değişmesi yeterli olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili statü düzenlemesini de bu oyuncuları kapsayacak şekilde uygulaması gerekecek.
Haberde, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un da konuya ilişkin değerlendirmesine yer verildi.
Peskov'un, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımı yönündeki öneriyi makul bulduğu ve böyle bir olasılığın mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Rusya'da tartışıldığı belirtilen bu formülün hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.