RAMS Park'ta Osimhen'i kızdıran olay: Teknik heyete sert tepki gösterdi

Yine Deniz Undav yine olay: Galatasaray maçında ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın Stuttgart'ı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav karşı karşıya geldi. Yedek kulübesi önünde yaşanan tartışmanın ardından Alman futbolcunun fiziki müdahalesiyle tansiyon yükseldi. Sinirlerine hâkim olmakta zorlanan Barış Alper'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirirken hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.