RAMS Park'ta Osimhen'i kızdıran olay: Teknik heyete sert tepki gösterdi
23:21, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 23:27, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen'in bir pozisyon sonrası teknik heyete verdiği sert tepki gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Victor Osimhen'in maç sırasında yaşadığı bir pozisyon dikkat çekti.
Nijeryalı futbolcu, pas vermek istediği esnada ayağının zemine takılmasıyla dengesini kaybetti.
Sahanın durumuna tepki gösteren yıldız oyuncu, teknik heyete doğru sert bir şekilde el ve kol hareketleri yaparak zeminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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