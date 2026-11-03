Fenerbahçe'de deprem: Tüm yöneticiler istifasını sundu
19:52, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 19:58, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu belirten Göktürk, kendisine özel alınmış bir istifa kararının bulunmadığını ifade etti.
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının istifa dilekçelerini Aziz Yıldırım'a sunduğunu belirten Göktürk, kendisiyle ilgili ayrı bir istifa kararının bulunmadığını vurguladı.
Göktürk'ün açıklaması şöyle:
"İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
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Başlıklar :FenerbahçeAziz YıldırımBarış Göktürk