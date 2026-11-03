Fenerbahçe Liverpool maçına hazır

Ahmet Çakar'dan iki temsilcimiz için olay Şampiyonlar Ligi tahmini: Tahtaya yazdıkları gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Stuttgart'ı, Fenerbahçe ise yarın Liverpool'u konuk edecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde yorumcular iki temsilcimizin alacağı sonuçlara ilişkin tahminlerini paylaştı. Ahmet Çakar'ın maç hakkındaki öngörüsü gündem oldu.