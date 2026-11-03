Real Madrid'de Arda Güler AEK maçında yok: Kamp kadrosuna alınmadı
15:07, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 15:16, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Arda Güler
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Yunan ekibi AEK'ya konuk olan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler kamp kadrosuna dahil edilmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'den kötü haber geldi. İspanyol devinin 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda Arda Güler yer almadı.
HAFİF SAKATLIĞI BULUNUYOR
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in hafif sakatlığı nedeniyle AEK maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştiren genç futbolcunun durumu nedeniyle teknik heyetin risk almak istemediği belirtildi.
Özgün
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