Süper Lig ekibinin otobüsü gündem oldu: Armaya yama yapmışlar
13:09, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 13:10, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Eyüpspor otobüsünün son hali dikkat çekti.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Eyüpspor, bu kez takım otobüsündeki görüntüyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta fark edilen detay, kulübün ekonomik durumuna ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, saha sonuçlarının yanı sıra maddi durumuyla ilgili iddialarla da gündeme geldi. Eflatun-sarılı ekibin takım otobüsünde fark edilen bir detay, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.
Bir otelin önünde görüntülenen Eyüpspor'un takım otobüsündeki kulüp logosuna yama yapıldığı görüldü.
Eyüpspor ligde son sırada
Süper Lig'de zor bir dönemden geçen Eyüpspor, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi. 9 maçtan mağlubiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, topladığı 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
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