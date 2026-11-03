Alman basınından Galatasaraylı yıldız için olay ifade: "110 kilo! Fransız Süle"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Alman basınında yapılan değerlendirmeler ise dikkat çekti.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD, Stuttgart forması giyen El Chadaille Bitshiabu hakkında yayımladığı haberle gündem oldu. Sezon başında Alman ekibi RB Leipzig'den kiralanan Fransız savunmacı, fiziksel özellikleri nedeniyle Alman futbolunun tanınan isimlerinden Niklas Süle'ye benzetildi.

Bitshiabu - Niklas Süle

BILD, 110 kiloya ulaştığı belirtilen Bitshiabu için dikkat çeken bir başlık kullandı: "110 kilo! Stuttgart'ın rakibi Fransız Süle."

Fransız futbolcunun fiziksel görünümünü gündeme taşıyan Alman gazetesinin bu benzetmesi, Galatasaray-Stuttgart karşılaşması öncesinde öne çıkan haberlerden biri oldu.

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