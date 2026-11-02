Yıllar önce oynanan derbi ve mücadelenin hakemi için olay iddia!

Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı;





"Ben buradan çağrıda bulunuyorum: Bir sürü eski hakem tanık olarak çağrıldı. Bir tanesi dikkatimi çekti. Deniz Ateş Bitnel diye eski hakem var. 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçı vardı. Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği maç. Mustafa Yumlu sonlara doğru yumruk atıyor ama hakem kırmızı kart göstermiyor. O kadar olaylar olmuş, 8-10 dakika uzaması gereken maç 3 dakika uzuyor ve hakem yarım dakika uzatıyor."