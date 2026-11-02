Yıllar önce oynanan derbi ve mücadelenin hakemi için olay iddia!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda uzun yıllar hafızalardan silinmeyen Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Deniz Ateş Bitnel'in yönettiği ve 4 Trabzonsporlu futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın bahis yönünden araştırılması gerektiğini söyledi.
Eski hakemlerin tanık olarak çağrılmasına değinen Hacıosmanoğlu, Deniz Ateş Bitnel'in isminin dikkatini çektiğini belirterek olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçını gündeme getirdi.
Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın son bölümünde Mustafa Yumlu'nun bir pozisyonuna dikkat çekerek hakemin kırmızı kart göstermediğini savundu. Maçın uzatma süresine ilişkin de soru işaretleri bulunduğunu öne süren Hacıosmanoğlu, karşılaşmanın bahis hareketlerinin incelenmesi için çağrıda bulundu.
Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı;
"Ben buradan çağrıda bulunuyorum: Bir sürü eski hakem tanık olarak çağrıldı. Bir tanesi dikkatimi çekti. Deniz Ateş Bitnel diye eski hakem var. 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçı vardı. Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği maç. Mustafa Yumlu sonlara doğru yumruk atıyor ama hakem kırmızı kart göstermiyor. O kadar olaylar olmuş, 8-10 dakika uzaması gereken maç 3 dakika uzuyor ve hakem yarım dakika uzatıyor."
TFF Başkanı, maçta beşinci kırmızı kartın çıkması halinde karşılaşmanın tatil edileceğini ve bunun bahis kuponları üzerindeki olası etkisinin araştırılması gerektiğini ileri sürdü.
Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neden biliyor musunuz? 1 kırmızı kart daha gösterse maç tatil olacak. Araştırılmasını istiyorum. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Bir oyuncu gelip yumruk atarsa kırmızı kart göstermez misin? Ancak 5. kırmızı kartta maç tatil oluyor ve bahis yatıyor. Sistemden düşüyor."
Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte, 21 Şubat 2016'da oynanan ve hakem kararları nedeniyle uzun süre tartışılan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Söz konusu mücadelede Trabzonspor'dan Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart görmüş; Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'in elindeki kırmızı kartı alarak hakeme göstermesi maçın hafızalara kazınan görüntüsü olmuştu.