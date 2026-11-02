Yapay zekadan Süper Lig için bambaşka tahmin: İlk 5'i açıkladı şampiyon belli oldu
14:27, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:36, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de 10. hafta maçları büyük ölçüde tamamlanırken, yapay zekadan sezonu sonu için dikkat çeken bir şampiyonluk tahmini ve sıralama geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta itibarıyla Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada yapay zeka flaş bir şampiyonluk tahmini yaptı.
Yapay zekanın sezon sonu beklediği sıralama şöyle:
5) Beşiktaş - 65 puan
4) Fenerbahçe - 68 puan
3) Amedspor - 74 puan
2) Trabzonspor - 77 puan
1) Galatasaray - 83 puan
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