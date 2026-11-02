Yapay zekadan Süper Lig için bambaşka tahmin: İlk 5'i açıkladı şampiyon belli oldu

Galatasaray'da kriz soyunma odasına sıçradı: 3 futbolcudan gazeteciye mesaj

Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesi yönetim kurulunda yaşanan iki istifa, takım içinde de gündem oldu. Yönetimdeki gelişmelerin futbolcular arasında tedirginliğe yol açtığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı takımdan 3 oyuncunun bir gazeteciye mesaj gönderdiği iddia edildi.