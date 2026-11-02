Fenerbahçe - Liverpool maçının hakemi belli oldu
12:22, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:27, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Clement Turpin
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool’u konuk edecek. Çarşamba günü saat 20.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Mücadelenin 4’üncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Spor
Fenerbahçe'de yıllardır değişmeyen döngü: Portekizli teknik adam ve İsmail Kartal!
Başlıklar :FenerbahçeLiverpoolUEFA Şampiyonlar Ligi