Altay'da Nurullah'ın sevinci kısa sürdü

Müsabakanın 35. dakikasında siyah-beyazlı takıma penaltı kazandırarak takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi olan 20 yaşındaki savunmacı, 38. dakikada ceza sahasında yaptığı faulle bu kez rakibin penaltı kazanmasına neden oldu.

Akşehir ekibinin penaltıdan skora denge getirmesiyle hem Altay'ın hem de Nurullah'ın sevinci kısa sürdü. Genç defans oyuncusu 62. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Etimesgut deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Altay'da ön libero İsa'nın 3 maçlık kırmızı kart cezası sona erdi.