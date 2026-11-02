Orkun yoksa Beşiktaş da yok
Beşiktaş, orta sahadaki kilit isim kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu sezon deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dış sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.
Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı futbol takımı, iç sahada elde ettiği başarılı sonuçları deplasman karnesine yansıtamadı.
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023'ten bu yana deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor.
Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, deplasman performansıyla taraftarını üzdü.
Siyah-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun aynı dönemleri dikkate alındığında en düşük puanlı performansını sergiledi.
Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ilk 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.
Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı.
2022-2023, 2023-2024 ve 2026-2027 sezonlarında ilk 10 karşılaşmada 19'şar puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, geride kalan sezonda ise 17 puanda kaldı.
Geçen yıl ortaya konulan performans, son 5 sezonda toplanılan en az puan olarak göze çarptı.
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ise ilk 10 maçlık dönemde 20 puan elde etti ve son 5 sezonda en yüksek puan topladığı dönemi yaşadı.
Beşiktaş, orta sahadaki kilit isim kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor.
Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu periyotta oynadığı müsabakalarda istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini İstanbul Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
Siyah-beyazlı takım, Orkun Kökçü'nün yedek soyunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris rövanş maçında da sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı.
Vincenzo Italiano yönetiminde hücumda sorun yaşamayan siyah-beyazlılar, son dönemde bu performansı takım savunmasında gösteremedi.
Son 10 maçlık dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenip, ligde Amed Sportif Faaliyetler'e ise 3-2 kaybetti. Lig maratonunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında Hoffenheim'ı da deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldıktan sonra dün ligde konuk olduğu Kasımpaşa ile de aynı skorla eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, bu süreçte sadece Erzurumspor FK (3-0) ve İstanbul Başakşehir (2-0) müsabakalarında kalesini gole kapattı.
Deplasmanlarda sorun yaşayan Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla rakipleri karşısında üstünlük kurdu.
Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 5'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, toplam 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.