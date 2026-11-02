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Orkun yoksa Beşiktaş da yok

Orkun yoksa Beşiktaş da yok

11:38, 02/11/2026, Pazartesi
AA
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Orkun yoksa Beşiktaş da yok
Orkun Kökçü bu sezon oynadığı 14 maçta 5 gol atıp 4 asist kaydetti.

Beşiktaş, orta sahadaki kilit isim kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor. Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dış sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.


Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı futbol takımı, iç sahada elde ettiği başarılı sonuçları deplasman karnesine yansıtamadı.


Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023'ten bu yana deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor.


Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, deplasman performansıyla taraftarını üzdü.

Dış sahada 4 puanda kaldı

Siyah-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun aynı dönemleri dikkate alındığında en düşük puanlı performansını sergiledi.


Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ilk 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.


Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

İlk 10 haftalık performans

Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı.


2022-2023, 2023-2024 ve 2026-2027 sezonlarında ilk 10 karşılaşmada 19'şar puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, geride kalan sezonda ise 17 puanda kaldı.


Geçen yıl ortaya konulan performans, son 5 sezonda toplanılan en az puan olarak göze çarptı.


Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ise ilk 10 maçlık dönemde 20 puan elde etti ve son 5 sezonda en yüksek puan topladığı dönemi yaşadı.


Orkun Kökçü'nün yokluğunda tek galibiyet

Beşiktaş, orta sahadaki kilit isim kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor.


Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.


Bu periyotta oynadığı müsabakalarda istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.


Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini İstanbul Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla elde etti.


Siyah-beyazlı takım, Orkun Kökçü'nün yedek soyunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris rövanş maçında da sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Son 10 maçta kalesini iki kez gole kapattı

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı.


Vincenzo Italiano yönetiminde hücumda sorun yaşamayan siyah-beyazlılar, son dönemde bu performansı takım savunmasında gösteremedi.


Son 10 maçlık dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenip, ligde Amed Sportif Faaliyetler'e ise 3-2 kaybetti. Lig maratonunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında Hoffenheim'ı da deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.


Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldıktan sonra dün ligde konuk olduğu Kasımpaşa ile de aynı skorla eşitliği bozamadı.


Beşiktaş, bu süreçte sadece Erzurumspor FK (3-0) ve İstanbul Başakşehir (2-0) müsabakalarında kalesini gole kapattı.

"Dolmabahçe"de 10 maçta 9 galibiyet aldı

Deplasmanlarda sorun yaşayan Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla rakipleri karşısında üstünlük kurdu.


Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 5'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, toplam 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.


Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.


Beşiktaş, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.



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Başlıklar :Süper LigBeşiktaşVincenzo Italiano
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