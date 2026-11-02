Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Liverpool maçında forma giyemeyecek
10:50, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:51, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak olan mücadele öncesi sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.
Ligde Göztepe'ye karşı oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong, kritik Liverpool müsabakasında forma giyemeyecek.
Spor
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