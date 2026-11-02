Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Liverpool maçında forma giyemeyecek

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun kariyeri merak konusu oldu. Porto'da görev yaptığı dönemde kazandığı kupalarla dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, Avrupa futbolunun tanınan teknik direktörleri arasında yer alıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ı çalıştıran Conceição hakkında futbolseverler, "Sergio Conceiçao kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı ve kaç kupa kazandı?" sorularına yanıt arıyor.