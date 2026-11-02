UEFA Başkanı Ceferin'in eşine neden 5 milyon euro bağış toplandı? 'Hacıosmanoğlu'nun UEFA torpili eş üzerinden'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, kurucusu olduğu Slovenya merkezli Galerija Fotografija'nın, 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul'da düzenlenen Contemporary Istanbul sanat fuarına katıldı. Ancak bu sanat etkinlikleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun organizasyonlarla kurduğu yakın ilişki ve kamuoyuna yansıyan mali destek iddiaları nedeniyle yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken iddia: 'Hacıosmanoğlu'nun UEFA torpili eş üzerinden'

Gazeteci Fatih Altaylı köşe yazısında, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile UEFA Başkanı Ceferin arasında dikkat çeken bir detaya değindi. Altaylı, "İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Ceferin üzerinden değil, eşi Barbara Ceferin üzerinden ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun asıl hedefinin UEFA yönetimine girmek olduğunu ve bunu yapabilmek adına da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin üzerinden yapmak istediğini ifade etti. Altaylı; Hacıosmanoğlu'nun, bir sanatçı olan Barbara Ceferin'in eserlerinin İstanbul'da galeride yer almasını sağladığı, tüm masraflarını kendisinin karşıladığını ve yakınlarının da tüm eserleri ederlerinden birkaç katına satın aldığı yazdı.

TFF Başkanı iki yıl üst üste sergide

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Eylül 2025'te düzenlenen sergiye TFF Başkan Vekili Neşe Kavak ile birlikte katıldı. Eylül 2026'da ise Barbara Ceferin'in aynı fuardaki sergisini eşi Hatice Hacıosmanoğlu ile ziyaret etti. Bu ziyaret Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da resmen duyuruldu. Hacıosmanoğlu'nun UEFA Başkanı'nın ailesiyle kurduğu sosyal bağ ve sergiyle ilgili mali işlemlere yönelik iddialar, ilişkinin kapsamına ilişkin soruları beraberinde getiriyor.

Ahmet Çakar: '5 milyon euro bağış talimatı kimden geldi?'

FIFA Kokartlı eski hakem Ahmet Çakar ise sosyal medya hesabından Barbara Ceferin'in sergisine 5 milyon euroluk bir bağış yapıldığını iddia etti. Çakar, "UEFA başkanı Ceferi‘nin eşinin İstanbul’da açtığı resim sergisine toplamda 5 milyon Euro bağış yapılmasının nedeni nedir? Hangi iş adamları yapmıştır? Bu bağışlar ne karşılığında yapılmıştır kimin talimatı ile yapılmıştır?" paylaşımında bulundu.

5 milyon avro iddiası: Para kim tarafından, kime ödendi?

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Barbara Ceferin'in İstanbul'daki sanat faaliyetleri kapsamında toplam 5 milyon avroluk mali destek sağlandığı ileri sürülüyor. Ayrıca bazı eserlerin gerçek piyasa değerinin üzerinde satın alındığı ve bu işlemlerde Hacıosmanoğlu'na yakın iş insanlarının aktif rol aldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte söz konusu rakamı, alıcıların kimliklerini veya herhangi bir yönlendirme yapıldığını doğrulayan bağımsız mali belgeler henüz ortaya konulmuş değil. İddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için hangi eserlerin kimler tarafından, hangi tarihlerde ve ne kadar bedelle satın alındığının belirlenmesi gerekiyor.

UEFA seçimleri öncesinde dikkat çeken tartışma

5 milyon avroluk maddi destek sağlandığı iddialarının yer aldığı tartışmanın zamanlaması da dikkat çekiyor. UEFA, 22 Nisan 2027 tarihinde Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek kongrede başkanlık ve İcra Kurulu seçimlerini gerçekleştirecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise 8 Ekim 2026 tarihinde yeniden aday olacağını resmen duyurdu.

Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetiminde görev almayı hedeflediği yönündeki yorumlar da bu gelişmelerle birlikte gündeme geliyor.

UEFA'nın yanıtlaması gereken sorular

Avrupa futbolunun yönetiminden sorumlu UEFA'nın, üst düzey yöneticilerinin aileleriyle bağlantılı ticari faaliyetlerde ortaya çıkabilecek çıkar çatışması risklerine ilişkin şeffaflık ilkelerini açıklaması önem taşıyor.

Bu çerçevede şu soruların yanıtlanması bekleniyor:

- Barbara Ceferin'in galerisinin İstanbul'daki fuarlara katılım masrafları kimler tarafından karşılandı?

- Galerinin 2025 ve 2026 fuarlarında gerçekleştirdiği toplam satış tutarı ne kadar?

- İleri sürülen 5 milyon avroluk mali destek iddiasının herhangi bir gerçekliği bulunuyor mu?

- Satışların gerçekleştiği fiyatlar eserlerin bilinen piyasa değerleriyle uyumlu mu?

- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun veya kendisiyle bağlantılı kişilerin bu ticari işlemlerde doğrudan ya da dolaylı bir rolü oldu mu?

- UEFA yönetimi, bu ilişkiler hakkında herhangi bir bilgilendirme aldı mı veya çıkar çatışması değerlendirmesi yaptı mı?

Avrupa futbolunun en üst yönetim organında görev yapan isimlerin yakın çevresini ilgilendiren mali ilişkiler konusunda şeffaflık sağlanması, hem UEFA'nın kurumsal güvenilirliği hem de futbolun yönetiminde etik ilkelerin korunması bakımından önem taşıyor.