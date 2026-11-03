Fenerbahçe’de Greenwood ve Oppong Liverpool maçında oynayacak mı? Karar verildi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Mason Greenwood ve Kojo Oppong’un karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’nin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Mason Greenwood ve Kojo Oppong’un son durumu belli oldu.
Göztepe karşılaşmasında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Greenwood’dan sevindirici haber gelirken, sakatlanan Oppong’un durumu ise belirsizliğini koruyor.
Grip nedeniyle Göztepe maçında kadroda yer almayan Mason Greenwood, takımla birlikte antrenmana çıktı. İngiliz futbolcunun iyileştiği ve Liverpool karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.
Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong’un MR incelemesinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Genç savunmacının fiziksel durumu yakından takip ediliyor. Liverpool maçında oynayıp oynayamayacağına son kontrollerin ardından, maç sabahı karar verilmesi bekleniyor.