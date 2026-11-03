1. Lig maçında sahaya tilki girdi (VİDEO)
09:21, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Kayseri'de sıra dışı an.
Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında sahaya giren tilki, ilginç görüntülere neden oldu. Yeşil zeminde koşan tilki, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı.
Mücadelenin devre arasında futbolcuların soyunma odasına gittiği sırada sahaya bir tilki girdi. Yeşil zeminde hızla koşmaya başlayan tilki, tribünlerdeki ve ekran başındaki izleyenlere şaşkınlık yaşattı.
Bir süre sahada dolaşan tilki, ardından gözden kayboldu. Karşılaşmanın devre arasında yaşanan bu sıra dışı anlar kameralara da yansıdı.
İşte Kayserispor-Muğlaspor maçında yaşanan ilginç anlar...
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Başlıklar :KayserisporTrendyol 1. LigMuğlaspor