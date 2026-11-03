Stuttgart'tan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım: Apar topar sildiler
Galatasaray-Stuttgart karşılaşması öncesinde Alman ekibinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken gönderinin ardından Stuttgart'tan özür açıklaması gelirken, Galatasaray'ın yanıtı da dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Stuttgart, maç öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Alman temsilcisinin stadyum hoparlörüne ilişkin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken, kısa süre sonra gelen özür açıklaması dikkat çekti.
Galatasaray'ın sahası RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Stuttgart, sosyal medya hesabından bir stadyum hoparlörünün fotoğrafını paylaştı. Alman ekibi, söz konusu görsele "Düşünceli" emojisi ekledi.
Ardından stadyum fotoğraflarının yer aldığı gönderiyi paylaşan Stuttgart, "Küçük bir şaka" notunu düştü. Kısa sürede Galatasaraylı taraftarların dikkatini çeken paylaşım, sosyal medyada tepki topladı. Gelen tepkilerin ardından Stuttgart, gönderileri hesabından kaldırdı.
Stuttgart'tan özür açıklaması
Paylaşımın ardından Alman kulübü, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak yanlış anlaşılma nedeniyle özür diledi.
Stuttgart'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz."
Galatasaray'dan yanıt gecikmedi
Stuttgart'ın özür mesajına Galatasaray cephesinden de karşılık geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rakibinin açıklamasına yapıcı bir yanıt vererek iki takım arasındaki karşılaşma öncesinde dostluk mesajı paylaştı.
Galatasaray'ın yanıtında şu ifadeler kullanıldı:
"Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç için!"
Yaşanan sosyal medya polemiğinin ardından gözler iki takım arasında bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevrildi.