Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi sona erdi: Liverpool maçı öncesinde flaş gelişme
09:02, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:04, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışları başlamıştı. Sarı lacivertli takımın, yeni teknik direktörü belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool maçı öncesinde de flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışta Sergio Conceição ismi öne çıktı.
Sarı lacivertli takım Portekizli teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Conceição’nun Liverpool karşılaşmasından önce İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Tecrübeli hocanın Liverpool maçını ise tribünden takip edeceği öğrenildi.
Başlıklar :fenerbahçei̇smail kartalliverpool