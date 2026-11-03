Fenerbahçe’nin Sergio Conceiçao’yu neden seçtiği ortaya çıktı: Bakın kim önermiş! 'Ona kefilim'

“Bir ince nüans var Roma maçından sonra. Conceiçao hikâyesi orada başlıyor. İsmail Kartal istifa ediyor. Arada 24 saat var ya, işte o arada oluyor bu. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Emre Can Bey, Jesus ile olan yakınlığından dolayı Fenerbahçeli yöneticileri arıyor.”