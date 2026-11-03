Fenerbahçe’nin Sergio Conceiçao’yu neden seçtiği ortaya çıktı: Bakın kim önermiş! 'Ona kefilim'
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasından sonra rota Sergio Conceiçao’ya çevrilmişti. Sarı lacivertli yöneticilerin, neden Sergio Conceiçao’yu seçtikleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Portekizli hocanın, Liverpool maçını tribünden izlemesi bekleniyor.
Ayrıca Fenerbahçe’nin Sergio Conceiçao’yu tercih etmesinin nedenini, Barış Yurduseven, Now Spor’da açıkladı. Yurduseven şu ifadeleri kullandı:
“Bir ince nüans var Roma maçından sonra. Conceiçao hikâyesi orada başlıyor. İsmail Kartal istifa ediyor. Arada 24 saat var ya, işte o arada oluyor bu. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Emre Can Bey, Jesus ile olan yakınlığından dolayı Fenerbahçeli yöneticileri arıyor.”
“Emre Can Bey, "Ben Jesus'un yanındayım. Jesus, Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor ve Fenerbahçe'yi çok seviyor. Bu durumda Jesus, 'Mutlaka söyle, Conceiçao'yu alsınlar. Benim oyun sistemimde, benim gibi oynuyor. Ona kefilim' diyor."