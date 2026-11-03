Trabzonspor-Freiburg maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek

Deniz Undav Galatasaray'a gol atarsa bunu yapacak

Galatasaray taraftarı olduğunu daha önce birçok kez dile getiren Stuttgart'ın yıldızı Deniz Undav, RAMS Park'taki hareketiyle dikkat çekti. Alman golcünün, sarı-kırmızılılara gol atması halinde vereceği karar ise gündem oldu.