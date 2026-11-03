Sergio Conceiçao'nun tartıştığı Fenerbahçeli yıldız: Yeniden bir araya gelecekler
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için düşündüğü Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun sarı-lacivertli takımdaki futbolcuyla önceki sezonlarda tartışma yaşadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile sarı-lacivertli ekibin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante arasındaki geçmiş yeniden gündem oldu. İki isim arasında daha önce sorun yaşandığı iddiaları taraftarların merakını artırırken, olayın perde arkasındaki detaylar da dikkat çekti.
Conceiçao'nun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı yönündeki iddiaların ardından gözler, Portekizli teknik adam ile Kante arasında geçmişte yaşandığı öne sürülen gelişmelere çevrildi.
KANTE İLE CONCEİÇAO ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI MI?
İki isim arasında yüz yüze gerçekleşmiş bir tartışmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir görüntü veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Gündeme gelen iddiaların temelinde ise Kanté'nin Fenerbahçe'ye transfer süreci yer alıyor.
Söz konusu dönemde Al Ittihad'ı çalıştıran Sergio Conceiçao'nun, Fransız yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği bu yüzden bazı antrenmanlara çıkmaması sonrası ikili arasında tartışma yaşadığı yazılmıştı.
Transfer sürecinde yaşanan tüm engellere karşın Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi kadrosuna katma hedefinden vazgeçmedi. Yapılan girişimlerin sonuç vermesiyle Fransız yıldız geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde sarı-lacivertli formayı giydi.