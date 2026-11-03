Sergio Conceiçao'nun tartıştığı Fenerbahçeli yıldız: Yeniden bir araya gelecekler

KANTE İLE CONCEİÇAO ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI MI?

İki isim arasında yüz yüze gerçekleşmiş bir tartışmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir görüntü veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Gündeme gelen iddiaların temelinde ise Kanté'nin Fenerbahçe'ye transfer süreci yer alıyor.





Söz konusu dönemde Al Ittihad'ı çalıştıran Sergio Conceiçao'nun, Fransız yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği bu yüzden bazı antrenmanlara çıkmaması sonrası ikili arasında tartışma yaşadığı yazılmıştı.