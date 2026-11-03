Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak
13:36, 03/11/2026, Salı
AA
Celtic-Beşiktaş maçında Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile karşılaşacağı maçı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.
Başlıklar :celticbeşiktaşsascha stegemann