Liverpool'da kritik eksikler: 7 yıldız Fenerbahçe maçında yok
13:16, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 13:19, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde üç maç sonunda 9 puanı bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool'da yedi futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibinin duyurduğu 22 kişilik listede 7 futbolcunun yer almaması dikkat çekti.
Liverpool'da Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike, Federico Chiesa ve Wataru Endo, Fenerbahçe karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi.
İngiliz temsilcisinin Fenerbahçe maçı için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.
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Başlıklar :LiverpoolUEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçe