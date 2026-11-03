Kaleciyle çarpışan yıldız futbolcunun kalbi durdu: Hastanede hayatını kaybetti

Fenerbahçe’de Greenwood ve Oppong Liverpool maçında oynayacak mı? Karar verildi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Mason Greenwood ve Kojo Oppong’un karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.