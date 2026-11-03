Kaleciyle çarpışan yıldız futbolcunun kalbi durdu: Hastanede hayatını kaybetti
09:47, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 12:09, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
İspanya 2. Ligi’nde Tenerife - Andorra karşılaşmasında kaleciyle çarpışan Jesus De Miguel hayatını kaybetti. Karşılaşma esnasında kalbi duran oyuncu, ambulansta kalbi yeniden çalıştırılmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.
İspanya 2. Ligi’nde Tenerife ile Andorra karşı karşıya geldi. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında bir futbolcu hayatını kaybetti.
Bir pozisyon esnasında rakip kaleciyle çarpışan Jesus De Miguel'in kalbi durdu.
Ambulansta yapılan müdahale ile kalbi çalıştırılsa da, hastaneye kaldırılan oyuncu hayatını kaybetti.
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