Ahmet Çakar'dan iki temsilcimiz için olay Şampiyonlar Ligi tahmini: Tahtaya yazdıkları gündem oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Stuttgart'ı, Fenerbahçe ise yarın Liverpool'u konuk edecek. Kritik karşılaşmalar öncesinde yorumcular iki temsilcimizin alacağı sonuçlara ilişkin tahminlerini paylaştı. Ahmet Çakar'ın maç hakkındaki öngörüsü gündem oldu.
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıkacak.
Sarı-kırmızılılar bugün Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşırken sarı-lacivertliler yarın İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.
Milyonların takip edeceği mücadeleler öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları da skor tahminlerini açıkladı. İşte yorumcuların değerlendirmeleri:
Abdülkerim Durmaz: "Galatasaray, Stuttgart'ı tek farkla yener; 1-0 ya da 2-0. Fenerbahçe - Liverpool maçı için 1-0, 2-0 gibi makul, utanç vermeyen bir yenilgi bekliyorum. Temennim de budur."
Sinan Engin: "Stuttgart ve Liverpool kazanacak."
Necati Ateş: "Galatasaray çok rahat kazanacak. Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki durumu sıkıntılı."
Ertem Şener: "Galatasaray, Stuttgart'ı 2-1 ya da 3-2 yenecek. Fenerbahçe, Liverpool'a maalesef 2-3 farkla yenilecek."
Ahmet Çakar: "Galatasaray, Stuttgart'a yenilecek. Fenerbahçe, Liverpool'a yenilecek. Her iki takımın yediği gol sayısı en az 6 olacak. Atılan gol sayısı en fazla 1 olacak. Alınacak puan da 0 olacak."