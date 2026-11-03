Galatasaray U19 - Stuttgart U19 maçında 4 gol

UEFA Gençlik Ligi 4. haftasında Galatasaray U19 Takımı sahasında Stuttgart U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, iki kez öne geçtiği mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 23. dakikada Berat Luş ile 73. dakikada Arda Tugay kaydetti. Alman ekibinde golleri 49. dakikada Redzepi ve 87. dakikada Kenmoe attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray U19 lig aşamasında ikinci puanını elde etti. Stuttgart ise puanını 4'e yükseltti. Genç aslanlar bir sonraki maçta Aston Villa'yı konuk edecek.

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