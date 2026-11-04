Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle skora denge getirdi. Geri dönüşün tamamlandığı an ise yalnızca üç dakika sonra yaşandı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cunha, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.



