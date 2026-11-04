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Devler Ligi’nde geceye damga vuran maç: Manchester United'dan Roma karşısında tarihi geri dönüş! İşte maç özeti...

Devler Ligi’nde geceye damga vuran maç: Manchester United'dan Roma karşısında tarihi geri dönüş! İşte maç özeti...

07:55, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:24, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devler Ligi’nde geceye damga vuran maç: Manchester United'dan Roma karşısında tarihi geri dönüş! İşte maç özeti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçta Roma'yı 3-2 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (P) ile 83 ve 86. dakikalarda Matheus Cunha kaydetti. Manchester United - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Manchester United ile Roma, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle 1-0 öne geçti.


UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Manchester United ile Roma, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Roma, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İtalyan temsilcisi soyunma odasına 2-0 üstün gitti.


Roma, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca İtalyan temsilcisi soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Manchester United ikinci yarıda geri döndü

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi: 2-1.


Manchester United ikinci yarıda geri döndüİkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Manchester United, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle skora denge getirdi. Geri dönüşün tamamlandığı an ise yalnızca üç dakika sonra yaşandı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cunha, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.


Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 83. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle skora denge getirdi. Geri dönüşün tamamlandığı an ise yalnızca üç dakika sonra yaşandı. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cunha, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.

Matheus Cunha, 90+1. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Manchester United, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.


Matheus Cunha, 90+1. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Manchester United, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

9 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu galibiyetle Manchester United'ın tüm kulvarlardaki 9 maçlık kazanamama serisi sona erdi. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu süreçte 6 mağlubiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.


9 maçlık galibiyet hasreti sona erdiBu galibiyetle Manchester United'ın tüm kulvarlardaki 9 maçlık kazanamama serisi sona erdi. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu süreçte 6 mağlubiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Michael Carrick yönetimindeki ekip, son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sabah karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.


Michael Carrick yönetimindeki ekip, son galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sabah karşısında 4-0'lık skorla elde etmişti.

Manchester United, Roma'ya karşı evinde kaybetmiyor

Manchester United, Roma'yı Old Trafford'da ağırladığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

İngiltere deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlanan Roma'nın galibiyet hasreti ise 17 maça yükseldi. İtalyan ekibi, bu süreçte 11 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı.


Manchester United, Roma'ya karşı evinde kaybetmiyorManchester United, Roma'yı Old Trafford'da ağırladığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.İngiltere deplasmanlarında istediği sonuçları almakta zorlanan Roma'nın galibiyet hasreti ise 17 maça yükseldi. İtalyan ekibi, bu süreçte 11 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu ve sonraki maçlar

Bu sonuçla Manchester United puanını 6'ya yükseltirken Roma 4 puanda kaldı.

Manchester United, lig aşamasının sonraki haftasında 25 Kasım'da Sporting CP'ye konuk olacak. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ise aynı gün PSG deplasmanında sahne alacak.


Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu ve sonraki maçlarBu sonuçla Manchester United puanını 6'ya yükseltirken Roma 4 puanda kaldı.Manchester United, lig aşamasının sonraki haftasında 25 Kasım'da Sporting CP'ye konuk olacak. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma ise aynı gün PSG deplasmanında sahne alacak.

MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Roma maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


MANCHESTER UNİTED - ROMA MAÇ ÖZETİManchester United - Roma maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
Başlıklar :RomaManchester UnitedŞampiyonlar Ligi
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