Emre Belözoğlu geldi yıldız ismin geleceği de belli oldu: Takımda kalacak
09:32, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:46, 04/11/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrasında takımın başına Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu’nun gelmesi sonrasında Dirk Kuyt'ın göreve devam edip etmeyeceği de belli oldu.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Sarı lacivertli takımda Belözoğlu’nun göreve gelmesinden sonra Dirk Kuyt’un durumu da netlik kazandı.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu’nun ekibinde göreve devam edecek.
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