Emre Belözoğlu geldi yıldız ismin geleceği de belli oldu: Takımda kalacak

İspanya'da günün en çok konuşulan olayı! Arda Güler ile hakem arasındaki diyalog kameralara böyle yansıdı

Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği La Liga maçında Arda Güler'in hakem Jose Luis Munuera Montero ile yaşadığı diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.