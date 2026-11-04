İspanya'da günün en çok konuşulan olayı! Arda Güler ile hakem arasındaki diyalog kameralara böyle yansıdı
Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği La Liga maçında Arda Güler'in hakem Jose Luis Munuera Montero ile yaşadığı diyalog sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Racing karşısında sergilediği performansın yanı sıra hakemle yaşadığı diyalogla da gündeme geldi.
Karşılaşmada sarı kart bekleyerek itirazda bulunan genç yıldızın, hakem Jose Luis Munuera Montero'dan aldığı yanıt sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
LaLiga'da Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, performansıyla ön plana çıktı.
Mücadelede takım arkadaşına yaptığı asistle galibiyete katkı sağlayan milli futbolcu, maçın ardından bu kez hakem kamerasına yansıyan görüntüleriyle konuşuldu.
Hakemden Arda Güler'e gülümseten yanıt
Sahada yaşanan bir pozisyonun ardından sarı kart bekleyen Arda Güler, hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itiraz etti. Montero ise genç futbolcuya sakin olmasını söyledi ve Arda'nın tepkisine gülümseyerek karşılık verdi.
Hakem ile milli futbolcu arasında yaşanan bu diyalog, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Montero'nun Arda Güler'e verdiği tepki de futbolseverlerin dikkatini çekti.
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